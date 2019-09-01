Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос будет ли отменен закон о языке (или, как его еще называют, закон о тотальной украинизации), который был принят прежним составом парламента и вызвал обвинения в ущемлении прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.

Отвечая на этот вопрос в телеинтервью на канале 1+1 он сказал, что это "сложный вопрос".

"Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно", - признался президент и перевел разговор в другое русло.

По его словам, нужен законопроект о защите прав меньшинств. "Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал президет.

Зеленский пояснил, что законопроект должен защищать права нацменьшинств на Украине и необходимо найти "эту модель".

Ранее "Страна" разбиралась, на каком языке будут говорить депутаты в новой Раде.

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