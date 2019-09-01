Президент Украины Владимир Зеленский надеется на экономическое сотрудничество между Украиной и США. Об этом гарант рассказал в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

Глава государства отметил, что Штаты являются стратегическим партнером Украины в вопросах экономики, энергетики, безопасности в энергетическом секторе, независимости и оборонно-промышленном комплексе.

"С президентом (США - ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем - что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системы, но будем над этим работать", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что не будет просить денег у США, а намерен предложить тесное сотрудничество.

"Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать", - пояснил он.

Также, по словам главы государства, Штаты "откровенно поддерживают" Украину.

"Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают", - заключил Зеленский.

Напомним, что Зеленский заявил, что его не волнует падение рейтинга из-за антироссийской риторики и анонсировал проблемы для "Оппоплатформы".

Также Владимир Зеленский объявил, что готов через год сменить Кабинет министров.