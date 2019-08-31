Украина и Польша создадут исторические экспедиции для перезахоронений погибших земляков. Об этом заявил в Facebook президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинулись с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена ​​рабочая группа по, скажем так, "обнуление" взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что стороны будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине. "Я предложил возвести на границе Мемориал примирения. В день начала Второй мировой войны мы обязательно вспомним, что более 100 тысяч украинцев под польскими флагами защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия. Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", - сказал Владимир Зеленский.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась, с чем Зеленский полетел в Польшу и почему туда не приехал Трамп.

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