Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода из политики на пенсии намерена заняться образовательной деятельностью. Об этом немецкий лидер рассказала на церемонии вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы, передает Spiegel.

"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", - сказано в сообщении.

Канцлер поделилась, что она может найти занятия в области высшего образования и науки после истечения ее полномочий главы правительства.

"Все университеты, которые сделали меня почетным доктором, все равно получат от меня отсрочку, когда я больше не буду канцлером", - рассказал она.

Отметим, что для Меркель то уже 17 почетная докторская степень. Кроме всего прочего, она является почетным доктором трех израильских университетов, Лейпцигского университета и элитного Гарвардского университета в США. Степень доктора физики она получила в 1980-х годах.

Фото: Spiegel

Напомним, что Меркель и Зеленский заявили о скором проведении саммита в "Нормандском формате".

Также Меркель предупредила, что встреча нормандской четверки пройдет очень скоро. Видео.