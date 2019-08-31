Меркель рассказала, чем займется на пенсии после ухода из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода из политики на пенсии намерена заняться образовательной деятельностью. Об этом немецкий лидер рассказала на церемонии вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы, передает Spiegel.
"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", - сказано в сообщении.
Канцлер поделилась, что она может найти занятия в области высшего образования и науки после истечения ее полномочий главы правительства.
"Все университеты, которые сделали меня почетным доктором, все равно получат от меня отсрочку, когда я больше не буду канцлером", - рассказал она.
Отметим, что для Меркель то уже 17 почетная докторская степень. Кроме всего прочего, она является почетным доктором трех израильских университетов, Лейпцигского университета и элитного Гарвардского университета в США. Степень доктора физики она получила в 1980-х годах.
Фото: Spiegel
Напомним, что Меркель и Зеленский заявили о скором проведении саммита в "Нормандском формате".
Также Меркель предупредила, что встреча нормандской четверки пройдет очень скоро. Видео.