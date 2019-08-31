Власти индийского штата Ассам лишили гражданства около 2 млн человек, их могут депортировать из страны. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что местная власть осуществила проверку документов почти 33 млн жителей штата за нелегальную миграцию из соседнего Бангладеш. После проверки в Национальный реестр граждан были внесены лишь 31,1 млн человек.

Отмечается, что гражданства были лишены лица, которые сбежали в Индию из Бангладеш после 24 марта 1971 года, когда регион объявил об отделение от Пакистана. В целом индийское гражданство потеряли свыше 1,9 млн жителей Ассама.

Как пояснил координатор государственного реестра Патрик Хаджела, жители штата, которые были объявлены лицами без гражданства, имеют 120 дней, чтобы обратиться в судебные органы.

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