Против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" начнется расследование, которое может для них "плохо кончится". 

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

Комментируя вопрос про свою антироссийскую риторику и действия, Зеленский сказал, что не боится потерять поддержку в "определенных регионах" (надо полагать речь идет о регионах юго-востока). 

"Я ничего не боюсь, меня не интересует политический рейтинг. Меня это больше не интересует. Не интересовало и во время избирательной кампании. Я спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих словах говорю только об Украине", - рассказал гарант.

Далее он резко негативно отозвался о партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

"Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - сообщил Зеленский.

Напомним, что "Оппозиционная платформа За жизнь" заняла второе место на выборах в Раду, набрав более 13% голосов. Ее лидерами являются Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Заявление Зеленского не первый "звоночек" об угрозах для партии от власти.

Ранее мы писали о намерениях властей отобрать у депутата от "Оппоплатформы" Тараса Козака телеканал 112 и закрыть другой принадлежащий ему канал NewsOne.

Подробно эта ситуация разбирается в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".

Напомним, что Владимир Зеленский объявил, что готов через год сменить Кабинет министров

Также Зеленский признался, что напивался после избрания президентом.

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