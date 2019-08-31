Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении подать в суд на председателя фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию.

Данное заявление в сети Луцекно сделал, отреагировав на обвинения соратника президента Украины Владимира Зеленского о подпольном игорном бизнесе.

"Может, хоть что-то скажете? Было дело или Арахамия все выдумал?" – спросил пользователь Facebook Николай Попов у Луценко.

"Полное вранье. Подам в суд", – ответил экс-генпрокурор.

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Напомним, что глава фракции "Слуги народа" заявил, что у экс-генпрокурора Луценко и главы МВД Авакова есть свой подпольный игорный бизнес.

Ранее Юрий Луценко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Фото.