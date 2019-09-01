Президент Украины Владимир Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней во главе государства - он остался человеком.

Это довольно типичная фраза президента в спецпроекте "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

Этот проект запустил в последний день лета телеканал, который связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Вся программа была построена в форме диалога. Актер Станислав Боклан, который сыграл премьера в сериале "Слуга народа", брал интервью у действующего президента Украины:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр", - начал общение Боклан.

Напивался, но стоял

На вопрос Станислава Боклана, который спросил у Владимира Зеленского напивался ли он после своего избрания, президент Украины ответил пусть после некоторой паузы, но откровенно: "Было, но на ногах стоял!".

Также он ответил утвердительно на вопрос злят ли его критические комментарии в соцсетях к его деятельности.

"Очень плохо к этому отношусь. Мы ж работаем. Я же очень хочу, чтоб все получилось и мы победили. За что?", - вопрошает президент.

Как уточнил актер, за 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов". И этот был не единственным.

Вся передача состояла из разговора Боклана с Зеленским, который перебивали соратники Зеленского и бывшие президенты Кравчук и Ющенко.

Сразу после окончания интервью Зе по этому же каналу началась передача "Женский квартал", которую производит Квартал 95.

О чем еще говорил действующий президент Украины Владимир Зеленский с актером из сериала Слуга Народа в интервью, приуроченном к 100 дням с инаугурации, читайте ниже.

Разнос Богдану за Сен-Тропе

Зеленский сказал, что глава Офиса президента Андрей Богдан был неправ, когда вместо официальных мероприятий в Киеве на День Независимости уехал в Сент-Тропе (Франция).

"Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - заявил президент.

По его словам, Зеленский позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации (подробнее о вояже Богдана в Сен-Тропе можно прочитать здесь).

На вопрос о том, что Богдан постоянно появляется около президента и создает тем самым впечатление, что он сильно влияет на президента, Зеленский сказал, что глава его Офиса "очень нетерпеливый человек".

"Он не может угомониться. Я ему говорю - что ты за человек, чего ты все постишь в Инстаграм. Что ты ссоришься с журналистами? Он должен упокоиться. Влияет ли он на меня? Он знает, что это очень тяжело. Однако у него в политике есть большой опыт. И это правда, что иногда он выдает очень креативные мысли", - сказал Зеленский о Богдане.

Ушел от вопроса про украинизацию

Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос Боклана будет ли отменен закон о языке (или, как его еще называют, закон о тотальной украинизации), который был принят прежним составом парламента и вызвал обвинения в ущемлении прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.

"Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно", - признался президент и перевел разговор в другое русло.

По его словам, нужен законопроект о защите прав меньшинств. "Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал президет.

Зеленский пояснил, что законопроект должен защищать права нацменьшинств на Украине и необходимо найти "эту модель".

Анонсировал проблемы для "Оппозиционной платформы"

Комментируя вопрос про свою антироссийскую риторику и действия, Зеленский сказал, что не боится потерять поддержку в "определенных регионах" (надо полагать речь идет о регионах юго-востока).

"Я ничего не боюсь, меня не интересует политический рейтинг. Меня это больше не интересует. Не интересовало и во время избирательной кампании. Я спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих словах говорю только об Украине", - говорит президент.

Также он резко негативно отозвался о партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

"Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - сообщил Зеленский.

Напомним, что "Оппозиционная платформа За жизнь" заняла второе место на выборах в Раду, набрав более 13% голосов. Ее лидерами являются Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Заявление Зеленского не первый "звоночек" об угрозах для партии от власти.

Ранее мы писали о намерениях властей отобрать у депутата от "Оппоплатформы" Тараса Козака телеканал 112 и закрыть другой принадлежащий ему канал NewsOne.

Планы на разговор с Трампом

Владимир Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Трампом.

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем – инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги". Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать – нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", - заявил президент Украины.

Звонки Путину

Владимир Зеленский признался, что предыдущий МИД старался не допустить его телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным.

"В МИД очень не хотели ... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", - рассказал гарант.

Зеленский отметил, что позвонил Путину, поскольку видел, что Россия не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и наша страна несет потери на Донбассе.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе", - поделился Зеленский.

Второй звонок Путину касался гибели украинских военных и о встрече в нормандском формате.

"Мы договорились о более уточненных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков... Он мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не может. Но я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное", - поделился Зеленский.

Зеленский назвал этот телефонный разговор с Путиным предметным, поскольку было решено, "каким образом и в какой срок мы должны возвратить наших ребят".

По его словам во время второго телефонного разговора с Путиным речь шла "о более уточненных шагах по поводу возвращения ребят и не только моряков".

"Второй разговор был более детальным. Я понимаю, что решать все вопросы сразу - Донбасс, Крым, прекращения огня… очень сложно и не будет в этом прогресса, поэтому я знаю, что надо решать шаг за шагом, конкретными сроками, с конкретным количеством, с конкретными людьми", - сказал Зеленский.

Встреча с Путиным

Во время второго телефонного звонка с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что третьей их коммуникацией должна стать личная встреча на переговорах в "нормандском формате".

"Мы это проговорили на втором звонке и о том, что мы продолжим третий раз - это будет наша в "нормандском формате" личная встреча. Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал откровенно, что были раньше такие отношения, что ни о каких встречах не может быть, но чтобы решать в "минском формате" лидеры должны встречаться в "нормандском формате", - отметил Зеленский.

По его словам, "только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться – что важно".

Зеленский анонсировал "посадки" осенью

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года после запуска Антикоррупционного суда и назначения генпрокурора могут начаться судебные процессы над коррупционерами.

По словам Зеленского, Антикоррупционный суд начинает работать 5 сентября.

"Далее у нас появится новый генпрокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все ("посадки" - Ред.) начнется", - сказал президент.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский ответил: "Посмотрим, сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть".

При этом президент заявил, что к некоторым депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются решить личные вопросы. "К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор", - сказал Зеленский.

Готов расстаться с правительством из-за тарифов

Новоназначенный Кабинет министров уже через год может уйти в отставку, если не снизит коммунальные тарифы.

"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. Если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – сказал Зеленский.

Правда далее он переиначил задачу. И выходит, что он требует не снижение коммуналки, а снижение процента, который платеж по коммуналке занимает по отношению к зарплате.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки. Вопрос, какой процент от того, что человек получает (пенсию или заработную плату) он платит за коммуналку. В этом вопрос. И такую структурную проблему и такое структурное задание ставится новому правительству", - сказал Зеленский.