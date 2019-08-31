Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предыдущий МИД старался не допустить его телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

"В МИД очень не хотели ... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", - рассказал гарант.

Зеленский отметил, что позвонил Путину, поскольку видел, что РФ не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и наша страна несет потери на Донбассе.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе", - поделился Зеленский.

Второй звонок Путину касался гибели украинских военных и о встрече в нормандском формате. При этом президент Украины не раскрыл детали разговора.

"Мы договорились о более уточненных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков... Он (Путин -Ред.) мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не может. Но я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное", - поделился Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский объявил, что готов через год сменить Кабинет министров.

Также Зеленский признался, что напивался после избрания президентом.