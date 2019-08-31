Новоназначенный Кабинет министров уже через год может уйти в отставку, если не справится со своей работой.

"Посморим как поработает этот", заявил президент Украины.

Об это президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану по случаю 100 дней президентства на телеканале 1+1.

Глава государства отметил, что правительство должно заняться вопросом уменьшения коммунальных платежей.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все, что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку", - рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что правительство знает о такой его позиции.

Напомним, что Зеленский признался, что напивался после избрания президентом.

Также Владимир Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней.