В сентябре в Украине начнется новый учебный год, может измениться курс доллара и подорожать отдельные продукты. Также за работу возьмутся новый Кабмин и Верховная Рада.

"Страна" собрала изменения, которые ждут украинцев в первый месяц осени.

Новая Рада и Кабмин

После того, как 29 августа состоялось первое заседание нового девятого состава Верховной Рады, которое продлилось 16 часов, нардепы определились с календарным графиком на сентябрь. По плану в первом месяце осени депутаты 9 раз соберутся на пленарных заседаниях (отмечено желтым - Ред.).

Среди запланированных к обсуждению законопроектов - об импичменте президента, о продлении отсрочки штрафов для евробляхеров до 1 января 2020 года.

Сформированный Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком соберется на свое первое заседание 4 сентября. Первыми будут приниматься решения о переименовании министерств.

Что изменится в школах

В этом учебном году (2019-2020 гг) в украинских школах обещают ряд важных изменений.

Например, отменят обязательное ношение школьной формы. Ученикам достаточно будет одежды в деловом стиле.





Цены на школьные обеды останутся теми же, но школьникам предложат выбор по принципу шведского стола.





С этого года обещают не допускать к занятиям не вакцинированных детей.





В Киеве школьники смогут сделать электронные ученические билеты для проезда в транспорте. При этом родители через специальное приложение смогут отслеживать перемещение ребенка по городу.





Изменения внесли в программу по украинской литературе - одни произведения добавили, другие исключили. Из программы изъяли "Марусю" Г. Квитки-Основьяненко, "Гайдамаки" Т. Шевченко и "Гимн" И. Франко, но введено введено для обязательного прочтения произведение "Захар Беркут" Ивана Франко.

Нужно прочитать только 1 и 4 части романа П. Мирного "Разве ревут волы...". Не нужно читать и разбирать произведения: "Земля" О. Кобылянской, "Молюсь и верю" М. Рыльского, "Киев-традиция" М. Зерова, "Детство" Ю. Яновского, "Украина в огне" А. Довженко, "Железный остров" О. Гончара, "Как хорошо то, что смерти не боюсь", "О земле потеряна, явись..." В. Стуса, "Украинская альфреско" Л. Костенко. В раздел "Литература ХХ века" теперь входят произведения "Каменный крест" В. Стефаника, "Valse mélancolique" О. Кобылянской, "В теплые дни сбора винограда" М. Рыльского, "Мастер корабля" Ю. Яновского, "Лебеди материнства" В. Симоненко, "Наш язык" В. Голобородько, "Модри Камень" О. Гончара, "Господи, гнева пречистого..." В. Стуса, "Два цвета" Д. Павлычко.

Из школ обещают убрать доски почета, а оценки теперь не будут оглашать публично - только занеся их в дневник или сообщив на перемене.





Больше возможностей обещают для тех, кто решил выбрать домашнее обучение для своего ребенка. При семейной форме обучения ребенок все равно должен быть зачислен в образовательное учреждение, где будут отслеживать его прогресс в обучении и усвоение программы. Экстернат предусматривает, что ученик сдает все необходимые тесты и контрольные в школе, пользуется школьными учебниками, но практически не посещает занятия. Педагогический патронаж рассчитан на школьников, которые по медицинским показаниям не могут посещать общеобразовательное учреждение либо для учеников младших классов в сельской местности, где не хватило детей, чтобы сформировать класс. В этом случае педагог посещает ребенка на дому либо в школах организовывают отдельные занятия.

Газ разрешат закупать на всю зиму

До 25 сентября украинцам разрешили закупить газ на всю зиму (до 25 тыс кубометров), заплатив наперед. Этот вариант может подойти для тех, кто отапливает жилье за счет газового котла.

Купить "голубое топливо" наперед можно будет по действующему тарифу в своем регионе. Например, в среднем цена сейчас составляет около 6 грн за куб, то есть 25 тыс кубов обойдутся в 150 тыс грн. При этом, если газ зимой подорожает на 15% (такие прогнозы аналитиков - Ред.), то экономия может составить порядка 22 тыс грн.

Чтобы оформить оптовую покупку газа, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать договор и внести предоплату.

Цены на продукты

Пл мнению гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в сентябре традиционно подорожают молочные продукты. Ориентировочно молоко и сметана на 20-30 копеек. Сливочное масло может прибавить 2-3 грн за кило.

Также, возможно, подорожают яйца, которые летом продавали ниже их себестоимости.

Курс доллара

Некоторые эксперты не исключают, что в первый месяц осени, доллар подорожает до 26 грн. Сезонная девальвация гривни осенью наблюдается последние несколько лет. Кроме того, понадобится больше доллара, например, для закупок газа перед отопительным сезоном.

Подробнее о перспективах валютного курса читайте в материале Украинские банкиры сообщили, что ждет доллар в начале сентября.

Беби-боксы

Изменится ассортимент беби-боксов - бесплатных наборов, которые получают роженицы после родов. На них имеют право не только граждане Украины, но и все родители, которые законно проживают на территории страны и имеют выписку из роддома.

В новом списке содержимого:

три шапочки на возраст от 0 до 12 месяцев, 7 боди с коротким рукавом и 7 боди с длинными (на разный возраст), ползунки, 7 человечков, 2 кофточки, 4 пары носков, 2 слюнявчика, 1 рукавички для младенцев;





термометры для воды и для тела, маникюрные ножнички, гребешок для волос;





одеяло, плед и пододеяльник, комбинезон, матрасик, полотенце;





для мамы - прокладки для лактации и послеродовые;





крем, губка для купания, жидкое мыло, хозяйственно мыло, ватные палочки.

Проверка лекарств в телефоне

С 1 сентября на упаковках лекарств начнет появляться специальная маркировка - 2D код. Его можно просканировать на телефоне, чтобы убедиться в оригинальности продукта. Пока это пилотный проект, оборудование, необходимое для нанесения маркировки, закупили только некоторые фармкомпании.

Шумовые полосы на трассах

С 1 сентября, согласно новым государственным строительным нормам, на обочинах крупнейших украинских трасс и участков дорог повышенной опасности начнут делать шумовые полосы - во время наезда на них водители будут слышать шум и вибрацию, это напомним им о том, что нужно сбросить скорость и быть внимательнее.

Новые продукты Apple

На 10 сентября яблочный гигант представит три новых iPhone, iPad Pro с обновленными процессором и камерой, iPad начального уровня с увеличенным экраном, а также новые версии Apple Watch, HomePod и AirPods вместе с самым большим в современной линейке MacBook Pro.

Кинопремьеры в сентябре

5 сентября - "Оно 2" - триллер для тех, кто любит пощекотать нервы ужасами. По сюжету в маленьком городке в американской глубинке начинают пропадать дети. Подросткам придется бросить вызов жуткому и жестокому клоуну Пеннивайзу.

5 сентября - "Заборонений" - украинский фильм-драма о поэте Василе Стусе.

5 сентября - "Где ты делась, Бернадетт?" - детективная комедия с Кейт Бланшетт. Дочери архитектора Бернадетт, которая планировала семейную поездку в Антарктику, но та внезапно сорвалась, предстоит выяснить, куда же исчезла ее мамочка.

5 сентября - "Свет моей жизни" - фильм режиссера Кейси Аффлека, брата актера Бена Аффлека. Фантастическая драма рассказывает историю об отце и дочери, которые выживают после того, как чума уничтожила практически всех женщин на планете.

19 сентября - "Рэмбо. Последняя кровь" боевик с Сильвестром Сталлоне. Стоило легендарному Рэмбо уединиться в глуши, чтобы забыть о всем, что происходило в его жизни, как судьба подбрасывает ему новый вызов и теперь ему предстоит разобраться с бандой мексиканцев, похитивших соседскую девушку.

19 сентября - "К звездам" - фильм для любителей космических историй с Бредом Питтом и Лив Тайлер. Зрители будут следить за приключениями инженера армейского корпуса, который ищет исчезнувшего отца. Тот отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и не вернулся.

19 сентября - "Vox Lux" - музыкальный фильм с Натали Портман и Джудом Лоу - о музыкальной супер-звезде, внезапная слава которой идет на убыль.