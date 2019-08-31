Глава Офиса президента Андрей Богдан был неправ, когда вместо официальных мероприятий в Киеве на День Независимости уехал в Сент-Тропе (Франция). Об этом в интервью 1+1 рассказал глава государства Владимир Зеленский.

"Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - заявил президент.

По его словам, Зеленский позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

Напомним, что Богдан пропустил парад из-за свадьбы в Сен-Тропе.

Также опубликовано фото Довбенко с супругой, на свадьбе у которых гулял Богдан.