На вопрос Станислава Боклана, который спросил у Владимира Зеленского напивался ли он после своего избрания, президент Украины ответил пусть после некоторой паузы, но откровенно "Было, но на ногах стоял!".

В этом Зеленский признался в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

В последний день лет телеканал "1+1" показал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященное его 100 дням на посту главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней.

В начале программы актер Станислав Боклан, который сыграл премьера в сериале "Слуга народа", обратился к президенту:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Как уточнил актер, за 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".

Вся передача состояла из разговора Боклана с Зеленским, который перебивали соратники Зеленского, бывшие президенты и другие политические деятели.

Сразу после ее окончания интервью Зе по этому же каналу началась передача "Женский квартал", которую производит Квартал 95.