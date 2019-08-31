"Но на ногах стоял". Зеленский признался, что напивался после избрания президентом
На вопрос Станислава Боклана, который спросил у Владимира Зеленского напивался ли он после своего избрания, президент Украины ответил пусть после некоторой паузы, но откровенно "Было, но на ногах стоял!".
В этом Зеленский признался в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".
В последний день лет телеканал "1+1" показал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященное его 100 дням на посту главы государства.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней.
В начале программы актер Станислав Боклан, который сыграл премьера в сериале "Слуга народа", обратился к президенту:
"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".
Как уточнил актер, за 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".
Вся передача состояла из разговора Боклана с Зеленским, который перебивали соратники Зеленского, бывшие президенты и другие политические деятели.
Сразу после ее окончания интервью Зе по этому же каналу началась передача "Женский квартал", которую производит Квартал 95.