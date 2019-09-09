Поданный от лица президента Владимира Зеленского законопроект №1032 о реформе прокуратуры, о котором уже писала "Страна", спровоцировал протесты в прокурорской среде. В частности, на митинги вышли студенты-слушатели Национальной академии прокуратуры Украины (НАПУ).

Они провели акции под ГПУ и Офисом президента.

Протестующие заявляют, что законопроекта предполагает автоматическое прекращение сотен кандидатов на должность прокурора (слушателей НАПУ) за два месяца до его окончания.

В пп. 5 п. 21 раздела "Заключительные и переходные положения" указанного законопроекта содержится следующее положение: "кандидаты на должность прокурора, которые на день вступления в силу настоящего Закона не закончили прохождение специальной подготовки в Национальной академии прокуратуры Украины, прекращают подготовку, и им прекращается выплата стипендии".

Из указанного выше следует, что принятие законопроекта в текущей редакции приведет к прекращению обучения 269 слушателей института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (далее - НАПУ) и лишит их возможности завершить процедуру отбора на должность прокурора местной прокуратуры.

Первый митинг студенты-слушатели НАПУ провели под Генпрокуратурой еще 30 августа.

Не получив вразумительно ответа на свои вопросы, кандидаты на должность прокурора решили пойти к инициатору "прокурорского" законопроекта - президенту Владимиру Зеленскому.

К ним вышел представитель Офиса президента, который сказал, что не в курсе проблемы, но сообщит о ней руководству.

Также протестующие написали официальное письмо-обращение к президенту Украины, в парламент, профильный комитет, квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, народному депутату Артему Дмитруку, а также к новоназначенному генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

В пятницу, 6 сентября, кандидаты на должность прокурора из НАПУ повторно вышли на акцию протеста, направившись под здание профильного парламентского комитета (Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности), в котором рассматривается прокурорский законопроект.

После этого в пятницу, 6 сентября, стало известно, что в профильном комитете парламента все-таки решили перенести обсуждение законопроекта на понедельник, 9 сентября. Рассмотрение назначено на 16:00.