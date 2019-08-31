Президент Украины Владимир Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней.

Он остался человеком и не стал вести себя так, как мог бы вести человек, который занимает высокую должность.

Об этом сказал Зеленский в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

В последний день лет телеканал "1+1" показал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященное его 100 дням на посту главы государства.

Актер Станислав Боклан, который сыграл премьера в сериале "Слуга народа", обратился к президенту:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Как уточнил актер, за 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".

Вся передача состояла из разговора Боклана с Зеленским, который перебивали соратники Зеленского, бывшие президенты и другие политические деятели.

Сразу после ее окончания интервью Зе по этому же каналу началась передача "Женский квартал", которую производит Квартал 95.