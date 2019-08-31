В субботу, 31 августа, в матче 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил своего соперника "Брайтона" со счетом 4:0. Об этом передает "Укринформ".

В первом тайме "МС" доминировал на поле и забил два гола, отличились де Брюйне и Агуэро. После перерыва Агуэро и Бернарду Силва забили еще два мяча, не дав ни шанса для "Брайтона".

Отметим, что украинский полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника. Зинченко участвовал в двух голевых атаках: в первом тайме, когда забивал де Брюйне и после перерыва, когда отличился Агуэро.

Добавим, что "МС" являются соперником донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Горнякам достался сильный соперник: после победы над "Брайтоном", "МС" набрал 10 очков и поднялся на первое место в АПЛ.

Видео: youtube.com

Напомним, что гол Александра Зинченко помог Манчестер Сити взять Суперкубок Англии.

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