Житель Берлина Ларс Мотц из-за своего 57-го размера ноги попал в Книгу рекордов Гиннеса уже в 16 лет, пишет Web.de.

Юный немец числится как подросток мужского пола с самым большим размером ноги в мире. Его левая нога длиной 35,05 дюймов, правая - 34,98.

Сообщается,что обувь парню изготавливать на заказ. Стоимость соответственно эксклюзивная, составляет около 1200 евро за пару, сообщила мать Ларса Анке.

Семье юноши помогает медицинская страховка, которая выделяет деньги на одну пару обуви на год, а бюро занятости приобрело для будущего столяра специальные защитные ботинки стоимостью 1800 евро.

Но такой гигантский размер ноги мешает парню в жизни. Ларс не может заниматься такими видами спорта, как футбол или баскетбол. Даже получение водительского удостоверения будет проблемой - ноги великоваты для педалей.

Даже в аэропортах иногда просят снять обувь, ведь не верят, что ноги могут быть такими большими и подозревают, что в ботинках что-то спрятано.

Отмечается, что такие большие ноги – семейная черта. У сестры Ларса 42 размер, их отца – 50 (у Ларса такой был уже в 11 лет).

Фото: Web.de

Напомним, что в России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи.

Также назван советский фильм, ставший рекордсменом по просмотрам на YouTube.