Украинская популярная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото без макияжа. Свой пост в сети она посвятила занятию йогой.

На снимке артистка позирует в простом черном костюме и с пучком на голове.

"Уже было пять тренировок, две медитации и три дыхательных практики! Это сложно, и даже не физически, а морально. Так, как ретрит вообще нацелен на то, чтобы снять внутренние зажимы, развязать эмоциональные узлы и стать в целом свободнее и счастливее. Короче, нравится мне познавать и кайфовать от этого! Namaste", - написала Каменских.

Поклонники поддержали занятие йогой. Пост певицы набрал свыше 106 тысяч лайков. Отличный внешний вид также оценила ее коллега по сцене Оля Полякова.

"Тебе на пользу, выглядишь супер", - написал она под фото.

Фото: Скриншот

Напомним, что Каменских показала фото и видео, как она тренируется в Киеве на фоне живописных видов столицы.

Также Настя Каменских показала себя в прозрачном белье и соблазнительных позах.