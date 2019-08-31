За пять лет несения службы погибли больше 200 военных Национальной гвардии Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

"В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих погибли при исполнении служебных обязанностей - в зоне проведения антитеррористической операции, операции объединенных сил и во время несения боевой службы на территории государства", - рассказал командующий НГУ Николай Балан.

Он напомним, как 4 года назад митингующие пытались прорваться в Верховную Раду.

"Штурмуя парламент, они бросили боевую гранату в гвардейцев. Ранения получили 68 военнослужащих. К сожалению, погибли четверо гвардейцев-срочников: Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк", - отметил Балан.

Всего 31 августа 2015 года были госпитализированы 141 человек, из них 131 - милиционеры и гвардейцы.

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Напомним, что Зеленский предложил забрать Нацгвардию у Авакова и переподчинить ее себе.

Также Зеленский внес законопроект об изменении законов о деятельности Нацгвардии.