Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором забитого мяча в составе "Вест Хэма" в четвертом туре английской Премьер-лиги.

"Молотобойцы" на своем поле принимали "Норвич" и сумели победить со счетом 2:0. Ярмоленко вышел в стартовом составе и на 56-й минуте воспользовался отскоком мяча, эффектно отправив его под перекладину коронной левой.

Несколькими мгновениями до забитого мяча Андрей эффектно пробил слета, но угодил в штангу. В самом же начале поединка его снесли в чужой штрафной, но арбитр не решился указать на точку. 

В этом матче за "Вест Хэм" также отличился Халлер, забивший на 24-й минуте. 2:0 - победа "Вест Хэма".

В интервью клубной пресс-службе Андрей Ярмоленко рассказал, как важен для него этот гол, забитый после травмы.

В октябре прошлого года украинец получил тяжелую травму и пропустил остаток сезона. Последний раз Ярмоленко забивал в чемпионате Англии еще в сентябре 2018-го, когда оформил дубль в игре с "Эвертоном". 

"Вест Хэм" после 4-х туров набрал 7 очков и поднялся в турнирной таблице АПЛ 5 место. В следующем туре 16 сентября команда Ярмоленко сыграет с "Астон Виллой".

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