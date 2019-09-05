Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором забитого мяча в составе "Вест Хэма" в четвертом туре английской Премьер-лиги.

"Молотобойцы" на своем поле принимали "Норвич" и сумели победить со счетом 2:0. Ярмоленко вышел в стартовом составе и на 56-й минуте воспользовался отскоком мяча, эффектно отправив его под перекладину коронной левой.

Несколькими мгновениями до забитого мяча Андрей эффектно пробил слета, но угодил в штангу. В самом же начале поединка его снесли в чужой штрафной, но арбитр не решился указать на точку.

В этом матче за "Вест Хэм" также отличился Халлер, забивший на 24-й минуте. 2:0 - победа "Вест Хэма".

В интервью клубной пресс-службе Андрей Ярмоленко рассказал, как важен для него этот гол, забитый после травмы.

В октябре прошлого года украинец получил тяжелую травму и пропустил остаток сезона. Последний раз Ярмоленко забивал в чемпионате Англии еще в сентябре 2018-го, когда оформил дубль в игре с "Эвертоном".

"Вест Хэм" после 4-х туров набрал 7 очков и поднялся в турнирной таблице АПЛ 5 место. В следующем туре 16 сентября команда Ярмоленко сыграет с "Астон Виллой".

Ранее мы писали, как Манчестер Сити Зинченко разгромил в полуфинале Premier League Asia Trophy Вест Хэм Ярмоленко.

Еще мы рассказывали, что гол Александра Зинченко помог Манчестер Сити взять Суперкубок Англии.