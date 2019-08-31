Взят под стражу двух мужчин, которые в Белой Церкви похитили женщину и издевались над ней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что Белоцерковский горрайонный суд Киевской области удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании двум подозреваемым в совершении ряда преступлений меры пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о 35-ти и 37-летнего жителей Белоцерковщины, которые 25 августа текущего года на остановке общественного транспорта в Белой Церкви, силой затолкали в автомобиль женщину и увезли ее в одну из квартир, где ее удерживали длительное время.

При этом злоумышленники наносили потерпевшей телесные повреждения и насиловали, а в дополнение завладели ее мобильным телефоном и деньгами.

В последнее сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура намерена опротестовать скромный приговор горе-матери, которая заморила голодом годовалого ребенка.

Еще мы писали, что пойман таксист, что отвез девушку в лес под Киевом, забрал украшения и изнасиловал.