В Борисполе секретарь местного горсовета Ярослав Годунок устроил драку с переселенцем из Луганской области. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

На записи с камер наблюдения видно, как Годунок заходит с улицы, подходит к группе людей, которые стоят у кабинета. Чиновник ударил одного из низ, и после чего завязалась потасовка.

Позже стало известно, что вторым участником драки был Игорь Петровскис, который после начала войны переселился с Донбасса в Борисполь.

Жертва нападения опубликовал видеообращение в Facebook из больницы, в котором просит президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова и СБУ взять под личный контроль конфликт и привлечь Годунка к уголовной ответственности.

По его мнению, секретарь не имеет права так себя вести. Петровскис заявил также, что будет обращаться к депутату Верховной Рады Сергею Бунину.

По мнению мужчины, Годунок действовал по совету председателя горсовета Анатолия Федорчука.

По словам переселенца, Федорчук якобы видел его избитым, но никак не отреагировал.

Напомним, что "разбойник" Годунок, которого выгнал Зеленский, вдруг резко перестал обижаться на президента.

Также Годунок передумал прощать Зеленского и начинает судебную тяжбу против гаранта.