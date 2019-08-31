Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге.

Об этом информирует прокуратура Киева.

По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №8 задержан и сообщено о подозрении двум лицам по факту умышленного убийства водителя такси в Киеве.

В ночь на 28 августа возле остановки общественного транспорта "Южная Борщаговка", расположенной на Кольцевой дороге в Киеве, прохожие обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти, а именно с ножевым ранением в шею.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 22-летний уроженец Винницкой области, который работал водителем службы такси. В дальнейшем, на обочине дороги обнаружен автомобиль, которым он управлял.

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции проработали записи со всех камер видеонаблюдения, имеющихся в магазинах, станциях технического обслуживания, близлежащих домов и заправках на установленном маршруте передвижения автомобиля погибшего, а также проверили на причастность к совершению данного преступления пассажиров, которые пользовались услугами указанного такси в период совершения преступления.

29 августа по результатам обработки и проверки установленной информации по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками Святошинского УП и управления уголовного розыска в Киеве по месту жительства задержан 34-летний мужчина и 25-летняя женщина - граждане Республики Молдова.

Проведенным обыском по месту жительства задержанных изъяты два мобильных телефона, которые принадлежали умершему, и одежда (кроссовки, джинсы, футболка) с явными следами вещества бурого цвета.

Также установлено, что после совершения преступления злоумышленники пытались воспользоваться банковскими картами погибшего мужчины.

Задержанным объявлено подозрение по ч.2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что днями пойман таксист, который отвез девушку в лес под Киевом, забрал украшения и изнасиловал.

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