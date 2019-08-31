Эпатажная украинская певица MARUV на своем выступлении предстала в образе соблазнительного полицейского. Снимки с концерта артистка опубликовала в Instagram.

На выступление MARUV облачилась в в красный комбинезон, кожаную юбку и поверх этого всего надела полицейскую фуражку.

"Watch out! Police in da house! (Осторожно! Полиция в доме!)", - подписала фото певица.

"Полиция, которую мы заслужили!", - иронично отметил один из пользователей сети.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что появились откровенные фото, как Maruv в кимоно из латекса целовалась с танцовщицами в Сочи.

Также украинская певица Maruv показала в Instagram пикантные фото в образе кошки.

Отметим, что певица Maruv в откровенной позе в Instagram показала фрагмент нового клипа.