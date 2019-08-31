"Police in da house!" Певица MARUV вышла на сцену в красном латексе. Фото
Эпатажная украинская певица MARUV на своем выступлении предстала в образе соблазнительного полицейского. Снимки с концерта артистка опубликовала в Instagram.
На выступление MARUV облачилась в в красный комбинезон, кожаную юбку и поверх этого всего надела полицейскую фуражку.
"Watch out! Police in da house! (Осторожно! Полиция в доме!)", - подписала фото певица.
"Полиция, которую мы заслужили!", - иронично отметил один из пользователей сети.
Фото: Instagram
Ранее "Страна" сообщала, что появились откровенные фото, как Maruv в кимоно из латекса целовалась с танцовщицами в Сочи.
Также украинская певица Maruv показала в Instagram пикантные фото в образе кошки.
Отметим, что певица Maruv в откровенной позе в Instagram показала фрагмент нового клипа.
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