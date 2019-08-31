В Киеве на Оболони во время драки со стрельбой возле кафе пострадали двое мужчин.

Как сообщает столичная полиция, под утро правоохранители получили сообщение о драке со стрельбой в развлекательном заведении на проспекте Героев Сталинграда.

Полицейские сразу выехали на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Сотрудники заведения сообщили, что между двумя компаниями сначала возникла потасовка, которая переросла в драку. Во время конфликта прозвучало несколько выстрелов, в результате чего телесные повреждения получили двое мужчин, которых "скорая" доставила в больницу.

Трое участников драки доставили в районное управление полиции, с ними проводят следственные действия. При осмотре с места происшествия изъяли стреляные гильзы, вероятнее всего - от травматического оружия.

Как сообщала утром "Страна", на Оболони в Киеве случился пожар в многоэтажке.

Еще мы писали, что под Черниговым выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.