Во фракции "Слуга народа" назрел конфликт из-за желания руководства фракции ввести ограничения для подачи законопроектов в Раду.

Так, замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в своем блоге для "Левого берега" написала, что в новой Раде будет идти борьба с законодательным спамом. По ее словам, будут подготовлены изменения в порядок подачи законопроекта и введена норма, чтобы количество депутатов, которые его вносят, было не меньше, чем численность самой маленькой фракции.

"Другими словами, если "Голос" решит подать законопроект, под ним должны подписаться все члены фракции", - отметила Кравчук.

Эту идею уже раскритиковали нардепы-мажоритарщики от "Слуги народа". В частности, Александр Дубинский на своей странице в Facebook написал, что считает некорректной инициативу установить т.н "законодательный ценз".



"Это означает узурпацию законодательной инициативы группами влияния в Раде. Если мы решили двигаться таким путем - сократите сразу парламент до 20 человек. Смысл содержать больше?", - пишет Дубинский.

В комментариях с мнением Дубинского согласился еще один мажоритарщик от "Слуги народа" Максим Бужанский.



Еще один бывший нардеп Игорь Луценко в комментариях призвал депутатов сопротивляться этой инициативе.



Отметим, что согласно статье 90 Регламента Верховной Рады, для подачи законопроекта в Раду депутату достаточно поставить только свою подпись под этим документом.





Таким образом, чтобы ввести "законодательный ценз", депутаты должны будут изменить нормы Регламента по подаче законопроектов в Верховную Раду.



Напомним, Владимир Зеленский подал в Раду ряд проектов изменений к Конституции, которыми, в частности, предлагается снизить количество народных депутатов с 450 до 300, отбирать мандат за кнопкодавство и прогулы. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Также Рада планирует 3 сентября окончательно отменить депутатскую неприкосновенность.