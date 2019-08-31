В четверг, 29 августа, в Голосеевском районном суде состоялось оглашение приговора женщине, которая на 11 дней оставила в закрытой квартире без присмотра двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.

Прокуратура намерена опротестовать данное решение.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности) и приговорил к 8 годам лишения свободы.

В то же время прокуратура настаивала на назначении обвиняемой пожизненного лишения свободы по п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

В связи с этим, прокуратурой в Киевский апелляционный суд готовится апелляционная жалоба с требованием пересмотра указанного приговора Голосеевского райсуда Киева.

Как сообщалось, страшное преступление произошло в декабре 2016 года. Тогда 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила своего годовалого сына и 2-летнюю дочь без еды и воды в запертой квартире. Когда она вернулась мальчик был уже мертв, а девочку все же удалось спасти.