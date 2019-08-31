В субботу, 31 августа, в Варшаве Украина, Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Об это сообщает BiznesAlert.

"Польша и США будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе", - говорится в сообщении.

Также стороны продолжат совместную работу по развитию доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине. Еще страны будут стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей диверсификации источников и направлений поставок природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, при необходимости.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.

Напомним, что Зеленский предлагает установить на границе с Польшей мемориал примирения.

Также Анджей Дуда встретил Зеленского в своем дворце в Польше.