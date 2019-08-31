Примадонна Алла Пугачева вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле запели прямо посреди ресторана, отмечая день рождение друга.

Видео появилось в Instagram Игоря Николаева.

Российский певец присутствовал на торжестве в качестве гостя, который заснял произошедшее на видео. Он утверждает, что залетел на денек в Юрмалу, чтобы проводить лето с друзьями.

Певицы дуэтом исполнили известную песню Пугачевой "Звездное лето".

Сначала две звезды пели за столом, а затем встали и вышли на середину зала. Примадонна выбрала для мероприятия довольно откровенный наряд с прозрачной юбкой.

Ранее "Страна" рассказывала, как Пугачевой показалась на публике в молодежной одежде - в кепке, джинсах и красном кардигане.

Еще мы писали, как Пугачева и Вайкуле сняли видео, как они запутались в сетях.