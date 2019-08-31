"Я так хочу, чтобы лето не кончалось!" Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дуэтом проводили лето в Юрмале. Видео
Примадонна Алла Пугачева вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле запели прямо посреди ресторана, отмечая день рождение друга.
Видео появилось в Instagram Игоря Николаева.
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ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!) Было, как всегда, душевно и весело! Люблю своих друзей Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер! (Ужас! Перепутал слова в песне! Почему «с совой»? Откуда взялась сова ?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин
Российский певец присутствовал на торжестве в качестве гостя, который заснял произошедшее на видео. Он утверждает, что залетел на денек в Юрмалу, чтобы проводить лето с друзьями.
Певицы дуэтом исполнили известную песню Пугачевой "Звездное лето".
Сначала две звезды пели за столом, а затем встали и вышли на середину зала. Примадонна выбрала для мероприятия довольно откровенный наряд с прозрачной юбкой.
Ранее "Страна" рассказывала, как Пугачевой показалась на публике в молодежной одежде - в кепке, джинсах и красном кардигане.
Еще мы писали, как Пугачева и Вайкуле сняли видео, как они запутались в сетях.