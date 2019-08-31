Приморский районный суд Одессы постановил провести лингвистическую экспертизу высказываний в Facebook главреда одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева.

В своем телеграм-канале Ткачев отметил, что судебное дело против него было открыто в 2017 году по статье 110 УК (призывы к нарушению территориальной целостности Украины).

"Мякотка заключается в том, что переданные на экспертизу материалы были собраны следователями в ходе "проведення слідчої дії - огляду інформації, яка міститься в мережі Інтернет" 14 июня 2019 года. То есть, спустя год после того, как страничка, где размещались эти материалы, была, собственно, администрацией Facebook удалена. Соответственно, никакой "осмотр информации в сети интернет" в указанное следователем время уже тупо ничего не дал бы - нечего было "осматривать". То есть, даже и тут не обошлось без банальных фабрикаций", - рассказал он.

По словам Ткачева, СБУ подняла некие старые, задолго до сделанные выписки и пустило их в ход.

"Откуда вопрос: интересно, почему в том же 2017 или на худой конец 2018 году они им ходу не давали, а теперь, при новом начальстве, назначенном Зеленским, решили таки дать. Забавно, не находите?" - отметил журналист.

Он также добавил, что к такому развитию событий относиттся "исключительно положительно".

"Во-первых, факт того, что копают это дело, а не дело 2015 года, может значить, что Таймер решили оставить в покое, сосредоточившись на мне лично. Что не может не радовать: по крайней мере, оставят в покое нашу команду, а это отлично. А говоря лично обо мне, за последние 5 лет я уже немного устал ждать продолжения событий 2015 года и готовиться к ответным действиям. Ожидание дейстивительно утомляет, и вот оно, похоже, подошло к концу. Я готов дать СБУ интеллектуальный бой в зале суда, и намерен использовать потенциал скамьи подсудимых по политическому делу в качестве трибуны на 100%", - написал Ткачев.

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Напомним, что Верховная Рада уволила Грицака и назначила Баканова на пост главы СБУ.

Также Баканов дал понять, что не хочет ликвидировать в СБУ "Главк К".