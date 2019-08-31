Депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский предложил оставить в Верховной Раде только одну кнопку для голосования - "за".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кстати, я предлагаю в парламенте вообще оставить одну кнопку "за". Чтобы время не терять", - написал депутат.

Фото: www.facebook.com

Судя по комментариям, который нардеп оставил к своему посту, ему очень не нравится стиль работы своей собственной фракции, которая голосует за решения даже без минимального обсуждения.

"Зачем вообще Верховная Рада. Президент сказал, значит так и будет, сколько экономии на вас, дармоедов", - иронизирует одна из подписчиа Дубинского.

На что тот эту иронию поддерживает: "Точно. И Кабмин зачем. И полиция. Царь нужен".

Ранее сообщалось, как Дубинский прокомментировал скандал с переводом Куницкого в другой комитет без его ведома.

Также напомним, что Комитет Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике возглавит Гетьманцев, его замом станет Дубинский, а секретарем Палица.