Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко - акционер сети нелегальных казино.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - отметил народный депутат.

"Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - Ред.)", - добавил он.

Также Арахамия заявил, что нелегальный игорный бизнес есть и у главы МВД Авакова.

"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что Луценко в последний рабочий день забрал 20 дел топ-чиновников у Горбатюка.

Также Зеленский предложил Раде одобрить увольнение Луценко, а генпрокурором назначить Рябошапку.