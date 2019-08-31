Водитель авто не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, где пострадал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

Как сообщает пресс-служба Житомирской НПУ, авария произошла 30 августа на 111 км автодороги "Киев-Чоп.

Предварительно установлено, что около 17:50 на трассе "Киев-Чоп", вблизи г. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", что ехала впереди. От удара легковушка перевернулась, а его правое переднее колесо отпало от конструкции и попало в автомобиль "Фольксваген", который ехал позади.

В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двое из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, были госпитализированы в Коростышевскую больницы. Среди травмированных также 43-летний народный депутат Бондарь.

Полиция начала уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, что под Львовом в масштабном ДТП погибли две женщины, пострадали еще 6 человек, в том числе и дети.

Также появилось видео с места ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский.