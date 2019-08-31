Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла, который пройдет в Лондоне сегодня, 31 августа.

Так, в интервью VideoBoxing Гвоздик выразил мнение, почему Ломаченко лучше закончить бой досрочной победой.

"Интрига добавляется за счет того, что бой проходит в Великобритании... Но я верю, что Вася может закончить бой досрочно. Если дело дойдет до судейских записок, может быть какой-то подвох. Но, думаю, Вася этого не допустит", - сказал Гвоздик.

По мнению боксера, Кэмпбелл сможет доставить определенные проблемы Ломаченко, но не выиграть бой.

"Это не первый бой Ломаченко, когда противник превосходит его по габаритам. Вспомнить того же Педрасу. Да, Кэмпбелл - олимпийский чемпион, да, он - топовый спортсмен, но Вася - это немножко другой уровень. За счет габаритов и мотивации, я думаю, максимум Кэмпбелл сможет доставить какие-то проблемы, но на этом все. В лучшем случае Кэмпбелл пройдет всю дистанцию", - говорит гвоздик.

Напомним, сегодня в Лондоне состоится боксерский поединок между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбелом.

После процедуры взвешивания выяснилось, что украинский боксер Ломаченко оказался почти на килограмм тяжелее соперника.

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