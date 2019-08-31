Первый день осени принесет в Украину преимущественно теплую и солнечную погоду.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков по всей территории нашей страны не ожидаются.

Днем воздух в Киеве прогреется до +27...+29 градусов, от жары спасет переменная облачность.

В Одессе, Николаеве, Херсоне - до +32 и +15...+17 ночью.

Во Львове, Луцке и Ровно - также тепло и солнечно - до +28 днем и 14-16 тепла ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что июльский ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений.

Также мы писали, что сегодня в Украине довольно прохладно по сравнению с предыдущими днями, местами даже пасмурно.