Прогноз погоды в Украине на первый день осени: тепло и без осадков. Карта
Первый день осени принесет в Украину преимущественно теплую и солнечную погоду.
Как сообщает Укргидрометцентр, осадков по всей территории нашей страны не ожидаются.
Днем воздух в Киеве прогреется до +27...+29 градусов, от жары спасет переменная облачность.
В Одессе, Николаеве, Херсоне - до +32 и +15...+17 ночью.
Во Львове, Луцке и Ровно - также тепло и солнечно - до +28 днем и 14-16 тепла ночью.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" рассказывала, что июльский ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений.
Также мы писали, что сегодня в Украине довольно прохладно по сравнению с предыдущими днями, местами даже пасмурно.
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