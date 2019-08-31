Элина Свитолина прокомментировала свою победу над соотечественницей Даяной Ястремской в матче третьего раунда US Open.

Об этом она рассказала сайту Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

"Для меня это был очень солидный матч, я не допускала многих невынужденных ошибок. Ястремская - хорошая теннисистка и может здорово бить по мячу, поэтому мне пришлось собраться с самого начала. Каждый раз, выходя на корт в рамках турниров Большого шлема, все нервничают. Но, думаю, играя против соперницы твоей страны и даже твоего города (обе теннисистки родились в Одессе - Ред.), нужна особая концентрация. Даяне нужно больше опыта в таких матчах, а сегодня все сложилось в мою пользу", - рассказала Свитолина.

Напомним, Свитолина позволила сопернице взять лишь два гейма - победа над Ястремской 2:0 (6:2, 6:0) позволила ей повторить свой лучший результат на US Open.

Превзойти его Элина сможет в следующем матче с американкой Мэдисон Киз, который сыграют 1 сентября.

Ранее "Страна" рассказывала, что в предыдущем круге Элина Свитолина уверенно обыграла сестру Уильямс.

Также мы писали, что украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA.