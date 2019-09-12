В ближайшее время Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен обратиться в Окружной административный суд города Киева с заявлением об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Дело находится на контроле у Офиса президента, сообщают источники "Страны" в судейских кругах. По их данным, ОП уже общалось с руководством Окружного суда, а также Шестого административного апелляционного суда, который должен утвердить решение первой инстанции.

"Обоим судам поставлена задача рассмотреть обращение Нацсовета в кратчайшие сроки и лишить NewsOne лицензии", - говорит источник.

Напомним, на заседании 5 сентября Нацсовет установил разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые прозвучали в эфире телеканала NewsOne.

Представители телеканала отвергли эти обвинения и назвали дело политическим. "Страна" подробно писала об этом.

Ранее "Страна" писала, что двух судей Шестого административного апелляционного суда по делу о лицензиях телеканала 112 вызывали на Банковую. Очередное заседание суда по этому делу должно состояться 16 сентября.

Также мы писали, как и зачем власти готовят атаку на канал 112.