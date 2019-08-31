31 августа поздно вечером, на ринге O2 Arena в Лондоне, начнется бой между двумя лучшими боксерами в легком весе - Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Они будут бороться за три чемпионских пояса в легком весе. Два из них принадлежат украинцу, по версиям WBA и WBO, один, по версии WBC, стал свободен после того, как Майки Гарсия перешел в другую весовую категорию.

"Страна" будет вести онлайн Ломаченко - Кэмпбелл с 22:00.

Телетрансляция будет доступна на канале "Интер", где в 22:00 начнется программа "Большой бокс". Перед главной встречей вечера, в андекарде, встретятся Александр Поветкин и Хьюи Фьюри (двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри - Ред.) и Чарли Эдвардс с Хулио Мартинесом .

Ориентировочно сам бой Ломаченко - Кэмпбелл начнется около 00:00.

Взвешивание показало, что оба спортсмена уложились в лимит легкого веса 61,2 кг: у Ломаченко 61,03 кг, у Кэмпбелла 60,08 кг.

Украинец сказал, что это будет непростой бой, с учетом того, что соперник выше его, а размах рук и британца на 14 сантиметров больше. Но Ломаченко настроен только на победу.

Кэмпбелл также заявляет, что готов побеждать и, если это произойдет, будет думать о переходе в полусредний вес. "Ломаченко - мой самый большой вызов", - сказал боксер.

Напомним, что британские спортивные журналисты попытались повторить трюки из обычной тренировочной программы Ломаченко, но у них это плохо получилось. "Он вообще человек?" - спрашивают британцы.

Как сообщала "Страна", украинский боксер Гвоздик предостерег Ломаченко перед боем в Лондоне. Он выразил мнение, почему Ломаченко лучше закончить бой досрочной победой, поскольку, если дело дойдет до судейских записок, может быть какой-то подвох.