Дело бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника закрыто на законных основаниях, в связи с декриминализацией статьи, которую ему предъявляли. Об этом на своем Facebook заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Также в своем объяснении Сарган сослалась на решения судов.

"Статья УК, которую в течение 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику, давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования из-за отсутствия состава преступления. Есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала Сарган.

Она также упомянула детали, которые не имеет права разглашать, и сделала вывод о законности закрытия дела.

Скриншот: Facebook/ LarysaSargan

В посте секретарь Лученко подняла тему 20 дел, забранных ее шефом у Горбатюка.

"20 уголовных производств переданы в ГБР, НП, СБУ - по подследственности. Да. Производство не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновникам. Это, например, дела похищения сахара, застроек Киева и т. д.", - пояснила чиновница.

В мае "Страна" сообщала, что Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру отменить розыск Калетника, которого обвиняли в голосовании за "диктаторские законы" в 2014 году.

Что касается Луценко, то мы рассказывали, как в последний рабочий день он забрал 20 дел топ-чиновников у начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.