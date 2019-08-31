Майдан в Гонконге. Протестующие атакуют метро и швыряют коктейли Молотова, в ответ полиция применила водометы с синей краской
Сегодня, 31 августа, в Гонконге протестующие, под предлогом якобы низкого уровня качества услуг метрополитена, начали погромы на станции "Адмиралтейство".
Об этом пишет South China Morning Post. Как сообщают очевидцы, протестующие в черном крушили двери и разрисовывали черной краской торговые автоматы. А на улицах в это время летали коктейли Молотова.
После этого акта насилия полиция Гонконга применила против протестующих водометы с синей краской.
Фото: scmp.com
Фото из открытых источников
Фото: scmp.com
Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение субботнего митинга против правительства страны.
Запрет на проведение акции ввели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.
Ранее "Страна" сообщала, что полицейские задержали по меньше мере 36 человек, которые протестовали в Гонконге. Среди задержанных был и 12-летний ребенок.
Также мы рассказывали, что 25 августа в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.