Сегодня, 31 августа, в Гонконге протестующие, под предлогом якобы низкого уровня качества услуг метрополитена, начали погромы на станции "Адмиралтейство".

Об этом пишет South China Morning Post. Как сообщают очевидцы, протестующие в черном крушили двери и разрисовывали черной краской торговые автоматы. А на улицах в это время летали коктейли Молотова.

После этого акта насилия полиция Гонконга применила против протестующих водометы с синей краской.

Фото: scmp.com

Фото из открытых источников

Фото: scmp.com

Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение субботнего митинга против правительства страны.

Запрет на проведение акции ввели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.

Ранее "Страна" сообщала, что полицейские задержали по меньше мере 36 человек, которые протестовали в Гонконге. Среди задержанных был и 12-летний ребенок.

Также мы рассказывали, что 25 августа в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.