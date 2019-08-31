31 августа состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года. На ринге встретятся трехкратный чемпион мира, украинец Василий Ломаченко и гордость легкого веса Британии Люк Кэмпбелл. Оба спортсмена в свое время завоевывали олимпийское золото. Ломаченко - в Пекине 2008-го (категория до 57 кг). А в Лондоне 2012-го оба боксера поднимались на наивысшую ступеньку: Ломаченко стал золотым призером в категории до 60 кг, Кэмпбелл - до 56 кг. Сегодня они померятся силами на ринге O2 Arena в Лондоне.

На кону чемпионские пояса Ломаченко по версиям WBA и WBO в легком весе , а также пояс WBC, который освободился после перехода американца Майки Гарсии в другую весовую категорию.

Онлайн-трансляция боя будет доступна на "Интере", где в 22:00 начнется программа "Большой бокс". Сам поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом ожидается около 00:00.

"Страна" ведет подробный текстовый онлайн бокса сегодня с фото и видео.

23:20 Хью Фьюри также вышел в ринг. Скоро начнется бой.

23:17 На ринг выходит россиянин Александр Поветкин. Его бой с двоюродным братом также британца Тайсона Фьюри - Хьюри состоится перед поединком с участием Василия Ломаченко.

23:02 Просто факт.

Фото: twitter.com/BestWorkout

22:58 Перед боксерским поединком, на вопрос о возможности затем стать мэром Лома ответил так:

"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я - максималист. И если бы захотел пойти в политику, то непременно учился бы этому, у меня было бы юридическое образование. Ты не можешь просто так прийти и стать мэром, ты должен в этом разбираться. Это лично мое мнение. Это не мое дело.

Я никого не сужу и не осуждаю - правильно это или нет. Но если бы я захотел туда пойти, то, считаю, для этого необходимо учиться сначала, быть образованным. Это все равно, что ты пришел в школу, тебе дали домашнее задание, и учитель тебя спрашивает, ты его выполнил? А ты не выучил. И как ты будешь выглядеть перед классом, перед учителем? Мне кажется, это аналогичная ситуация"

22:42 За Василия Ломаченко будет болеть и Александр Усик, готовящийся к дебюту в супертяжелом весе

22:30 Чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик дал свой прогноз на бой. Он сказал, что еще до 8 раунда Василий Ломаченко одержит победу ярким и красочным нокаутом.

22:00 Ринг O2 Arena в Лондоне вмещает 20 тысяч человек. Сегодня там много народа.

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко. У Ломаченко на профессиональном ринге 13 побед (из них 10 нокаутов) и только 1 поражение.

Параметры спортсмена: возраст 31 год, вес 61,03 кг, рост 170 см, размах рук 166 см, левша, прозвище Hi-Tech, Лома.

Последний раз боксер выходил на ринг в апреле этого года. Он нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Спортсмена тренирует его отец Анатолий Ломаченко (у боксера есть татуировка с портретом отца - Ред.). Ломаченко женат, воспитывает сына и дочь. Еще один известный боксер Александр Усик - его кум.

Кэмпбелл. После золота на Олимпиаде в Лондоне Люк Кэмпбелл одержал на риге 20 побед (из них 16 - нокауты) и лишь 2 поражения.

Параметры спортсмена: возраст 31 год, вес 60,8 кг, рост 175 см, размах рук 180 см, левша.

Последний раз боксер выходил на ринг в марте этого года. Он нокаутировал мексиканца Адриана Янга.

Дед Кэмпбелла был довольно известным ирландским спортсменом. Боксер женат, воспитывает двоих сыновей. Может похвастаться достижениями и вне бокса. Например, он принимал участие в шоу "Танцы на льду" в Британии и занял третье место.

Перед боем

Оба спортсмена провели контрольное взвешивание 30 августа и оба вписались в лимит легкого веса - 61,2 кг. У Ломаченко весы показали 61,03 кг, у Кэмпбелла 60,8 кг.

Также соперники провели дуэль взглядов - украинец и британец долго смотрели друг другу в глаза, но глаза не отвел ни один из них.

Перед боем Лома и британец провели открытую тренировку в Лондоне, которая собрала сотни фанатов. Василий Ломаченко сказал, что не ожидал, что его будут так тепло принимать в Британии и сказал, что чувствует себя в Лондоне как дома. Боксер показал некоторые свои приемчики, например, жонглирование с мячами, которое тренирует реакцию и координацию.

Кстати, это не единственные фишки Ломаченко, например, ранее он включал в тренировки пробежки по пляжу с парашютом, как элементом сопротивления.

Британские спортивные журналисты решили повторить тренировку украинца с мячиками, прыжками на руках и прыжками на одной ноге через веревочную лестницу. Получилось довольно забавно. "Он вообще человек?" - спрашивают британцы.

Слова

Ломаченко. Перед поединком украинский боксер сказал, что счастлив вернуться в Лондон, с которым у него связаны приятные впечатление, ведь на Олимпиаде 2012 года он завоевал главную награду в весовой категории до 60 кг. Ломаченко не исключил, что ему предстоит непростой бой, возможно, один из самых сложных в его карьере, ведь Кэмпбелл не просто талантливый спортсмен, он выше его ростом, а разница в размахе рук составляет 14 сантиметров. Но Ломаченко настроен только на победу: "Я собираюсь выйти победителем, это все, что я знаю". Он пообещал интересный и зрелищный бой, ведь этого заслуживают и его поклонники и английские зрители, которых он назвал страстными и шумными.

Кэмпбелл. Британец без лишней скромности сказал, что на ринг 31 августа выйдут два лучших легковеса в мире и что это будет увлекательный и непростой бой: "Ломаченко - мой самый большой вызов в карьере". Кэмпбелл также добавил, что чувствует себя в очень хорошей форме. А также, что в случае победы будет думать над тем, чтобы выйти в полусредний вес.