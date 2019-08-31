Во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Польши Владимир Зеленский выразил готовность снять мораторий на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Пресс-конференцию транслировал Офис президента в Facebook.

Украинский лидер пообещал разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А также предложил президенту Анджею Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

"Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что разногласия и напряжение между Украиной и Польшей - это подарок для общих недругов.

В свою очередь польский лидер напомнил. что мораторий на эксгумацию ввела предыдущая власть.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков", - сказал Дуда.

Напомним, о снятии моратория в Польше заговорили в середине лета.

В предыдущий раз Украина с Польшей поднимали эту тему в конце 2017 года, однако с тех пор вопрос так и не был решен.