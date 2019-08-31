Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "разблокировать" сотрудничество с Польшей по историческим проблемам, разъединяющим две страны, а на общей границе установить символичный мемориал примирения.

Об этом он заявил в субботу, 31 августа, по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, после разговора с Зеленским Анджей Дуда выступил за сохранение санкций против России.

Напомним, Владимир Зеленский находится в Польше с официальным визитом. Он посетит мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Президент Дональд Трамп не смог приехать в Польшу из-за урагана в США.