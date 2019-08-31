Вчера, 30 августа, председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат от этой же партии Вадим Рабинович навестили в Москве украинского заключенного Николая Карпюка. Об этом сообщает "112 Украина".

Политики приехали в следственный изолятор "Лефортово" и передали сидящим там украинцам приветы от родственников, а также сало и хлеб с родины. Передавая сало Карпюку, Рабинович похвалил качество продукта.

"Сегодня у меня ничего не отобрали, я тебе расскажу. Это не просто сало, это из Полтавы, прикопченное в настоящем сене украинском, посмотри, какое", - сказал нардеп.

Видео: YouTube/ Виктор Медведчук

Карпюк сказал, чтобы съесть такое количество сала, понадобится год. На это политики ответили с намеком, что у него нет года, поэтому продуктом стоит поделиться с другими заключенными.

В свою очередь Медведчук заметил Карпюку, что пора начинать отстраивать Украину.

"Николай, у нас непочатый край работы... Новая власть. Они пытаются восстановить отношения с Россией хоть в какой степени. И если бы Порошенко соглашался на те обмены, которые предлагались ему, эти обмены имели бы место", - сообщил Медведчук.

А Рабинович добавил, что дома у Карпюка все в порядке.

"Жена, дети, все тебя ждут... Выздоравливать надо, приходить в себя, и вместе будем строить настоящую страну. Ты реальный человек, ты патриот, много пережил", - сказал парламентарий.

Ранее "Страна" приводила комментарий Медведчука по поводу визита в Москву и процесса обмена пленными.

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