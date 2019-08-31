Президент Польши Анджей Дуда выступил за сохранение введенных в отношении России санкций. Об этом он заявил в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я заверил президента, что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины", - сказал Анджей Дуда, раскритиковав политику России.

"Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается", - сказал он.

По словам Дуды, с Зеленским они обсудили также вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. "Если бы это удалось, это стало бы важным шагом для нормализации ситуации и завершения российско-украинского конфликта", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пребывает в Польше с официальным визитом.

Планировалась также встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но тот отменил свой визит из-за надвигающегося на Штаты урагана.



