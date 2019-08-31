Во второй день официального визита в Польшу, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает "Укринформ".

Также стало известно, что кроме встреч с польскими политиками (членом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Польши Матеушем Моравецким, главой комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной), украинский лидер пообщается с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии.

Во второй день визита в Польшу Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Они пройдут у могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы. Всего на скорбных торжествах будет 40 официальных делегаций.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский прибыл в Варшаву 31 августа, а Анджей Дуда встретил его в своем дворце.

Мы также писали, что в Польше планировалась встреча Зеленского с Дональдом Трампом. Однако президент США отменил визит из-за урагана "Дориан", который надвигается на Флориду.