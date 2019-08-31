Известный по ролям во "Властелине колец" и "Пиратах Карибского моря" английский киноактер Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, полиция остановила Блума за превышение скорости. Известно, что он ехал около 60 миль в час (почти 100 км/ч). В это время в машине рядом с ним был его маленький сын Флинн.

Как отмечается, в результате полицейские выписали штраф актеру и отпустили.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил отсрочить штрафы за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца.

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