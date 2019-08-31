В Стрые Львовской области автомобиль сбил на улице мужчину с двумя детьми, в результате наезда погиб четырехмесячный мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло 30 августа. Сообщение о том, что в райцентре Стрый на улице Галицкой случался наезд на людей, поступило в местный отдел полиции в 20:22.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля "Volkswagen Т5", 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.

Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Четырехмесячный мальчик скончался в реанимационном отделении больницы. У двухлетней девочки и мужчины диагностированы телесные повреждения. У ребенка - сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. У отца детей - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала "Страна", 30 августа в Житомирской области произошла авария, в результате которой пострадали пять человек, среди которых 43-летний народный депутат.

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