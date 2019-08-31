Правительство Германии приветствует возможный обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает DW.

"Обмен пленными является частью Минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.

По его словам, правительство Германии ранее неоднократно требовало освобождения украинских моряков, захваченных российскими военными вблизи Керченского пролива.

Как известно, в ночь на 30 августа появились сообщения о начале обмена пленными и осужденными между РФ и Украиной.

В Службе безопасности Украины позже заявили, что 30 августа обмена ожидать не стоит, но никаких препятствий этому процессу нет и "все идет планово".

Позже офис президента Украины сообщил, что процедура обмена пленными еще не завершена, и пообещали "сообщить об этом по официальным каналам", когда обмен завершится.