Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу осенью. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака сообщает "Интерфакс".

На встрече с журналистами Новак отметил, что можно провести переговоры уже в первой половине сентября.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - сказал чиновник.

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября. Новак заявил, что в ближайшее время эти даты будут обсуждаться и согласовываться.

Что касается других деталей переговоров, то одним из главных вопросов заключается в том, кто будет в них участвовать с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Россия же тогда настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

29 августа Верховная рада Украины утвердила министром энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу, пока неизвестно.

Российский министр энергетики не прокомментировал новое назначение.

"Контакта у нас пока не было", - коротко сказал Новак.

Напомним, еще 1 августа Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры относительно транзита газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября в Брюсселе.

Ранее "Страна" сообщала о предупреждении Киева, согласно которому Европе нужно начать готовиться к газовому кризису в 2020 году.